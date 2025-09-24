پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان بر لزوم تقویت علوم کاربردی و احیاء کرسیهای آزاد اندیشی در مراکز آموزش عالی و دانشگاههای استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در نشست با روسا و مسئولان دانشگاههای استان با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گفت: دانشگاهها و دانشجویان موتور محرکه و پویای جامعه هستند که میتوانند اجتماع را به بالندگی و شکوفایی علمی برسانند و ترویج علوم کاربردی در دانشگاهها میتواند در این زمینه اثرگذار باشد.
آیت الله رسول فلاحتی همچنین بر لزوم احیای کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها تاکید کرد و افزود: هنوز به این کرسیهای آزاداندیشی آنطور که باید توجه نشده و ضروری است این اقدام به نحو شایسته انجام گیرد.
وی برلزوم بهره گیری از توان علمی و تخصصی دانشجویان درعرصه صنعت و تولید هم اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در برخی از دانشگاهها دانشجویان به طور مشخص حرفه آموزی میکنند که امکان بهره مندی از این تخصص در بازار برای آنها وجود ندارد و درصورت افزایش همکاری صنعت و دانشگاه، جوانان تحصیل کرده جذب بازار کار خواهند شد.
نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین بر ضرورت افزایش آگاهیهای مذهبی و دینی بین دانشجویان تاکید کرد و افزود: تقویت باورهای دینی در مراکز آموزشی ضرورتی است که روسای دانشگاهها باید به آن اهتمام داشته باشند.
در این نشست همچنین از روسای دانشگاهها و مسئولان نهادهای نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان و برخی از اعضای نشست، نظرات خودرا برای ارتقاء سطح آموزشی و فرهنگی دانشگاهها بیان کردند.