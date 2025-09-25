به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نیرومند صیادی با بیان اینکه برداشت مرکبات از اوایل شهریور آغاز و تا اواخر بهمن ادامه خواهد داشت، افزود: در سال گذشته ۸۸ هزار تن مرکبات از باغات استان کهگیلویه و بویراحمد برداشت شده بود که پیش بینی می‌شود این میزان امسال بدلیل خشکسالی، سرمازدگی و تنش دمایی به ۷۹ هزار تن برسد و کاهش ۱۰ درصدی داشته باشد.

وی اظهارکرد: سطح زیر کشت مرکبات استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان ۲۷۰۰ هکتار غیربارور و ۸۸۰۰هکتار بارور می‌باشد.

مدیر باغبانی جهادکشارزی استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این میزان شامل پرتقال، نارنگی، لیمو ترش، لیمو شیرین و نارنج است، خاطرنشان کرد: بیشترین سطح را به ترتیب لیمو ترش، پرتقال و نارنگی دارد.

صیادی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از مساحت باغات استان کهگیلویه و بویراحمد زیر کشت محصولات مرکبات است، تصریح کرد: شهرستان‌های باشت، گچساران و کهگیلویه بیشترین تولید مرکبات این استان را دارند.

وی ادامه داد: بازار هدف مرکبات علاوه بر استان، استان‌های همجوار از جمله اصفهان، بوشهر، فارس و خوزستان است و صادرات به خارج کشور بصورت مستقیم از استان انجام نمی‌شود.

مدیر باغبانی جهادکشارزی استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: مهمترین دغدغه باغداران استان افزایش هزینه تولید و برداشت، نبود کارخانه‌های فرآوری در شهرستان‌ها و نبود بسته‌های حمایتی از سوی دولت، قیمت هر محصول در زمان برداشت محصول مشخص شود.