جشنواره دانشجوی نمونه کشوری سال ۱۴۰۳ با معرفی برترینهای علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این دوره از جشنواره، ۱۵ دانشجوی برگزیده در مقطع دکتری تخصصی و ۳ دانشجوی برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاههای مختلف کشور معرفی و تقدیر شدند.
در مقطع دکتری تخصصی، برگزیدگانی از دانشگاههای صنعتی سهند تبریز، علامه طباطبایی، امام صادق(ع)، ایلام، رازی کرمانشاه، محقق اردبیلی، زنجان، تبریز، سمنان، کاشان، بینالمللی امام خمینی(ره)، تربیت مدرس و سایر مراکز آموزش عالی در رشتههایی چون مهندسی پلیمر، آموزش زبان انگلیسی، حقوق عمومی، شیمی آلی، مهندسی برق (الکترونیک)، بیومکانیک ورزشی، مکانیک (ساخت و تولید)، علوم باغبانی، فناوری نانو، مکانیک (تبدیل انرژی)، علوم قرآن و حدیث، نانوفیزیک، حسابداری، هوش مصنوعی و معماری منظر انتخاب شدند.
همچنین در مقطع کارشناسی ارشد، سه دانشجو از دانشگاههای خلیج فارس بوشهر، علامه طباطبایی و تبریز در رشتههای فیزیولوژی ورزشی (تغذیه و ورزش)، علوم قرآن و حدیث و مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) موفق به کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری شدند.
جشنواره دانشجوی نمونه کشوری هر سال با هدف معرفی و تجلیل از برترین دانشجویان دانشگاههای کشور در حوزههای علمی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود.