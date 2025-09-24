به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سرهنگ مجتبی جهانشاهی نسب اظهار داشت : به دنبال تماس تلفنی مسئول نگهبانی باغ پسته در یکی از نقاط روستایی زیدآباد مبنی بر اینکه افرادی در حال چیدن پسته کال در یکی از باغات هستند ، ماموران کلانتری زیدآباد به سرعت عازم محل شده و ۳ سارق را در حال چیدن پسته غافلگیر کردند.

وی افزود : در ادامه نیز با تلاش ماموران از این سارقان ۸۰ کیلو پسته کال کشف و از فرار آنها جلوگیری شد.

جانشین فرمانده انتظامی خاطرنشان کرد : با توجه به فصل برداشت محصول پسته به باغداران توصیه می‌شود برای جلوگیری از سرقت از افراد امین و خوش سابقه برای نگهبانی از باغات خود استفاده و از به کارگیری اتباع بیگانه در این زمینه خودداری کنند.



