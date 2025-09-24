به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس جمعیت هلال‌احمر بروجن گفت: در راستای تحقق رسالت انسان‌دوستانه این جمعیت و با هدف حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم کشور، پویش ملی ارمغان مهر برای آینده‌سازان با مشارکت خیرین، داوطلبان در این شهرستان اجرا شد.

ایرج کیانی افزود: در این پویش، کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردمی شامل انواع لوازم‌التحریر و اقلام آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان جمع‌آوری شد.

به گفته وی: تمامی اقلام جمع‌آوری شده به صورت بسته‌های نوشت‌افزار مناسب و کامل آماده‌سازی و بسته‌بندی شد تا در آستانه سال تحصیلی جدید به دست دانش‌آموزان عزتمند در مناطق کم‌برخوردار برسد.