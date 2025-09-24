به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست امروز هماهنگی سازمان لیگ و ارکان قضایی فدراسیون فوتبال با حضور حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ و نایب رئیس فدراسیون فوتبال، محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ، امیرحسین روشنک مسئول لیگ برتر، اسماعیل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، دکتر علی صالحی رئیس کمیته استیناف و فرشاد اکبری عضو کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برگزار شد.

در این نشست در خصوص ساماندهی مطلوب‌تر هواداران و الزام باشگاه‌ها به استقرار تماشاگران بر روی شماره صندلی‌ها در ورزشگاه‌ها بحث و تبادل نظر شد.

مباحث مطرح شده و تصمیم گیری شده این نشست به شرح زیر است:

* مشکل اصلی حضور برخی تماشاگران درورزشگاه‌ها بدون خرید بلیت است و باشگاه‌ها باید ورودی‌های ورزشگاه‌ها را مجهز به گیت‌های الکترونیکی و دستگاه ایکس ری کنند و به این ترتیب فقط تماشاگرانی که بلیت از سامانه رسمی بلیت فروشی خریداری کرده‌اند مجاز به حضور در ورزشگاه‌ها خواهند بود و دیگر شاهد حضور افراد بدون بلیت در ورزشگاه‌ها نخواهیم بود.

* ارکان محترم قضایی فدراسیون فوتبال در راستای اجرای قوانین مربوط به تماشاگران بخصوص در مورد استقرار آنها روی صندلی‌های خود بیش از گذشته با سازمان لیگ همراهی و همکاری خواهند داشت. قطعا اجرای این طرح یک شبه امکانپذیر نیست و سازمان لیگ فوتبال ایران نیز در همین راستا از نیم فصل گذشته لیگ برتر این طرح را آغاز کرده و ضمن برگزاری جلسات آموزشی برای معاونت‌های فرهنگی و کانون‌های هواداری، جلسات توجیهی متعددی نیز با معاون‌های فرهنگی، مسئولان کانون‌های هواداری و سرمشوقین باشگاه‌ها برگزار کرده است.

* بسیاری از باشگاه‌ها نیز اقدامات موثری در خصوص طرح ساماندهی هواداران انجام داده‌اند و امید است به زودی همه ۱۶ باشگاه لیگ برتری این اقدامات لازم و ضرورری را اجرایی کنند.



*کمیته انضباطی، کمیته استیناف و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز با استقبال از اجرایی شدن طرح ساماندهی تماشاگران اعلام کردند بیش از گذشته با سازمان لیگ فوتبال همکاری خواهند کرد تا این طرح مثبت و سازنده در فوتبال کشورمان اجرایی شود. طرحی که البته فقط با آرای قضایی قابل اجرا نیست و براساس همان روش سازمان لیگ که آموزش مستمر و فرهنگ سازی است باید ادامه پیدا کند.

* ارکان قضایی فدراسیون فوتبال اعلام آمادگی کردند باشگاه‌هایی که اقدامات لازم از نظر سخت افزاری و نرم افزاری برای این طرح الزام آور را انجام ندهند با محرومیت‌هایی جریمه کنند.

حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ و نایب رئیس فدراسیون فوتبال در این نشست اظهار داشت: قطعا امنیت و آسایش تماشاگران فوتبال مهم‌ترین دغدغه مسئولان فوتبال کشور است و اجرایی شدن این طرح ما را به نزدیک‌تر شدن به این هدف بسیار کمک خواهد کرد. تماشاگران باید بدون نگرانی و مشکل خاصی به ورزشگاه بروند و نیاز نباشد که ۵ ساعت زودتر از آغاز مسابقه به ورزشگاه مراجعه کنند بلکه با خرید بلیت و داشتن شماره صندلی مخصوص بلیت بتوانند در زمان مناسب به ورزشگاه بروند و روی صندلی مخصوص خود مستقر شوند. تماشاگران باید از فوتبال لذت ببرند.

محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران نیز اعلام کرد: سازمان لیگ جلسات آموزشی و توجیهی مختلف خود را با معاونت‌های فرهنگی، مسئولان کانون‌های هواداری و همیاران هوادار فوتبال ادامه خواهد داد و همچنین طرحی تشویقی با عنوان فرهنگ هواداری در دستور کار قرار دارد که به زودی شیوه اجرایش اعلام خواهد شد و به تماشاگران منظم و با فرهنگ فوتبال جوایزی نیز اهدا خواهد شد تا بتوانیم به مرور شاهد باشیم که در فوتبال کشورمان تماشاگران فقط با بلیت وارد ورزشگاه‌ها شوند و بر روی شماره صندلی مخصوص خود مستقر شوند.