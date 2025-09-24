پخش زنده
امروز: -
آیین آغاز سال تحصیلی جامعه المصطفی العالمیه اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عضو خبرگان رهبری در این آیین با تاکید بر ترویج اسلام ناب محمدی در جهان گفت: کسانی که به عنوان طلاب و مبلغان دین اسلام فعالیت میکنند باید ابتدا خدا شناس و پیامبر، قرآن، ائمه و دین اسلام را به خوبی بشناسند و در آن به یقین برسند تا بتوانند مبلغان و مروجان خوبی باشند.
آیت الله مهدوی افزود: جامعه المصطفی فرصت را برای فراگیری علوم دینی و جامعه اسلامی فراهم کرده است.
رئیس جامعه المصطفی استان اصفهان نیز با بیان اینکه رسالت ما تربیت طلاب و پژوهشگران از ملیتهای مختلف و اعزام آنها به سراسر جهان است گفت: در جامعه المصطفی دانش جویان زبان فارسی میآموزند ودر رشتههای علوم اسلامی و علوم انسانی آموزش میبینند و سفیران نظام اسلامی برای تبلیغ مکتب اهل بیت و قرآن کریم در ملیتهای مختلف هستند.
حجت الاسلام ابراهیم رضایی افزود: سالانه بیش از صد نفر برادران و خواهران از بیست کشور مختلف در جامعه المصطفی اصفهان مشغول تحصیل میشوند.