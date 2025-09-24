پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: ۳۴۰ هزار نفر در فارس برای اعزام به مراسم عمره ثبتنام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی پارسایی افزود: ۲۶۰ نفر از زائران شیعه و اهل سنت استان فارس در نخستیمن گروه زائران به سرزمین وحی اعزام شدند.
وی با بیان اینکه ظرفیت اعزامها تا پایان مهر تکمیل شده افزود: هر ۱۰ روز یک پرواز با ظرفیت ۲۶۰ نفر به مقصد حج عمره برقرار است.
مدیرکل حج و زیارت فارس هم با اشاره به مدتزمان ۱۰ روزه سفر حج عمره اعلام کرد: متقاضیان میتوانند از طریق مراجعه حضوری به دفاتر زیارتی یا ثبتنام در سامانه my.haj.ir اقدام کنند.
علیرضا زینلی همچنین از هدیه ویژهای برای زوجهای جوان خبر داد و گفت: زوجهایی که در امسال ازدواج کردهاند، میتوانند از دو سهمیه خارج از نوبت برای حج عمره بهرهمند شوند؛ این سهمیهها رایگان بوده و تنها هزینه اعزام باید پرداخت شود.
متقاضیان این طرح میتوانند برای تشکیل پرونده به ادارهکل حج و زیارت فارس در بولوار ارم شیراز مراجعه کنند.