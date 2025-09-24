پخش زنده
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: پرونده فوت دو نوزاد در بیمارستان شهید بهشتی انزلی با حساسیت و فوریت در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز با اشاره به فوت ۲ نوزاد در بیمارستان شهید بهشتی انزلی، گفت: رسیدگی به پروندههای فوت نوزادان ماهیتی کاملاً تخصصی دارد.
وی با تأکید بر حساسیت موضوع ، افزود: این رسیدگی صرفاً در چارچوب کمیتههای بیمارستانی و دانشگاهی و همچنین مراجع ذیصلاح مانند پزشکی قانونی و سازمان نظامپزشکی امکانپذیر است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه هرگونه اظهارنظر غیررسمی و شتابزده موجب تشویش اذهان عمومی میشود، افزود: چنین اظهارنظرهایی قاطعانه مردود و محکوم است و دانشگاه علوم پزشکی گیلان آن را نمیپذیرد.
دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری با بیان اینکه این پروندهها با قید فوریت در دستور کار کمیته دانشگاهی قرار گرفته است، افزود: پس از تکمیل بررسیهای جامع و کارشناسی، نتایج بهصورت رسمی و شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف، برابر با قوانین و مقررات با فرد یا افراد مسئول برخورد خواهد شد، افزود: این اقدام بدون هیچگونه ملاحظهای انجام میشود تا حقوق بیماران و خانوادهها رعایت شود.