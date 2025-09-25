برگزاری اردوی جهادی بسیج کشاورزی بویراحمد در منطقه کبگیان
اردوی جهادی بسیج کشاورزی بویراحمد با همکاری دامپزشکی این شهرستان در بخش کبگیان بویراحمد برگزار شد.
، مدیر کانون بسیج کشاورزی بویراحمد با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: این اردوی یک روزه با هدف واکسیناسیون دام برای مقابله با بیماری تب مالت در منطقه هدف عشایری و روستایی راهمالی از توابع بخش کبگیان در شهرستان بویراحمد برگزار شد.
محسن بهمنیار افزود: در این اردو واکسیناسیون بیش از ۷۰۰ راس دام برای ایمنی در مقابل بیماری انجام شد تا گوشت و سایر محصولات تولیدی همچون شیر و خود دامهای عشایر و روستاییان از بیماری ایمن شود.
وی بیان کرد: این قبیل اردوهای جهادی در بخشهای مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و دام تا پایان سال با همکاری و همافزایی ادارات شهرستانی به منظور خدمترسانی به قشر محروم و کمتر برخوردار جامعه از جمله عشایر و روستاییان برگزار خواهد شد.
