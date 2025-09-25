به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کانون بسیج کشاورزی بویراحمد با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: این اردوی یک روزه با هدف واکسیناسیون دام برای مقابله با بیماری تب مالت در منطقه هدف عشایری و روستایی راهمالی از توابع بخش کبگیان در شهرستان بویراحمد برگزار شد.

محسن بهمنیار افزود: در این اردو واکسیناسیون بیش از ۷۰۰ راس دام برای ایمنی در مقابل بیماری انجام شد تا گوشت و سایر محصولات تولیدی همچون شیر و خود دام‌های عشایر و روستاییان از بیماری ایمن شود.