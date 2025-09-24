به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم صادقیان، فرمانده منطقه پدافند هوایی تهران در این مراسم بزرگداشت شهدا را آموزش ایثار به نسل تازه دانست و گفت: ایثارگری و شجاعت شهدای دفاع دوازده روزه ملت ایران نشان داد، دفاع مقدس ۸ ساله همچنان در میان ملت ایران زنده است. گفتنی است، در دفاع مقدس ۱۲ روزه ۳۵ تن از کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش به شهادت رسیدند.