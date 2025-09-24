پخش زنده
یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور برخی از فرماندهان، ایثارگران و خانوادههای شهدای این نیرو در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم صادقیان، فرمانده منطقه پدافند هوایی تهران در این مراسم بزرگداشت شهدا را آموزش ایثار به نسل تازه دانست و گفت: ایثارگری و شجاعت شهدای دفاع دوازده روزه ملت ایران نشان داد، دفاع مقدس ۸ ساله همچنان در میان ملت ایران زنده است. گفتنی است، در دفاع مقدس ۱۲ روزه ۳۵ تن از کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش به شهادت رسیدند.