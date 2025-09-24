پخش زنده
باهدف همافزایی صداوسیمای آذربایجان غربی و نیروی انتظامی استان جلسه مشترکی در صداوسیمای آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ناصر حجازیفر، مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی در دیدار با سرهنگ علی گلچین، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از حضور نیروهای انتظامی در برنامههای استانی حمایت و عنوان کرد: باتوجهبه بازگشایی مدارس، اهمیت نظم و امنیت در جامعه و موقعیت کوهستانی استان، تقویت همکاریها ضروری است و جا دارد نیروی انتظامی با برنامهای هدفمند و همسو با نیازهای شهری شهروندان در برنامههای زنده و تولیدی صداوسیما حضور داشته باشد. مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی با گرامی داشت ۱۳ مهر، روز نیروی انتظامی؛ حفظ امنیت و نظم جامعه را مهمترین دستاورد نیروی انتظامی مقتدر خواند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی ضمن تقدیر از حسننظر مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی به مباحث انتظامی در حوزه شهری گفت: امیدوارم با گسترش همکاریها و تدوین برنامههای آموزشی و فرهنگی شاهد روانشدن زندگی شهری، آسایش و امنیت اجتماعی در استان باشیم و به همین منظور لازم است همکاری تنگاتنگ نیروی انتظامی و صداوسیمای آذربایجان غربی بیشازپیش تقویت و مستحکم شود.
در این جلسه مشترک مقرر شد بهمنظور اطلاعرسانی اخبار و توصیههای پلیس در حوزههای تخصصی راه و راهور، امور انتظامی، ترافیکی، کشف جرایم، وظیفه عمومی و موارد مشابه این حوزه به شهروندان با حضور کارشناسان انتظامی استان در برنامههای صداوسیما اقدام شود.
یادآور میشود در برنامه صبحگاهی «سلام یاشایش» همهروزه با ارتباط مستقیم با مأموران نیروهای انتظامی از وضعیت راههای شهری، جادهای و ترافیک شهری خبر گرفته میشود.