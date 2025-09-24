به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ محسن پاشایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدن گفت: روحیه سلحشوری و مقاومت ریشه در فرهنگ غنی دفاع مقدس دارد و این ارزش‌ها باید برای جوانان و دختران ایران اسلامی تبیین شود چرا که بانوان ایرانی نقش مهمی در تشکیل تمدن بزرگ اسلامی دارند.

شهیده شهربانو دادگستر ۲۶ اسفند ۱۳۶۶ در پی بمباران هوایی دشمن بعثی در منزل خود به شهادت رسید و پیکرش در گلزار شهدای داران به خاک سپرده شد.