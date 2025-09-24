صعود غرورآفرین تیم ملی نوجوانان هندبال جمهوری اسلامی ایران به فینال رقابت‌های آسیایی و راهیابی به آوردگاه جهانی، برگ زرینی در تاریخ ورزش کشور رقم زد.

افتخاری که با درخشش چهار ورزشکار شایسته از استان کهگیلویه و بویراحمد، محقق شد.

این موفقیت ارزشمند، نماد روشن تلاش، همت و استعداد جوانان این دیار است که با عزمی راسخ و روحیه‌ای مثال‌زدنی، نام کهگیلویه و بویراحمد را در سطح ملی و بین‌المللی بلندآوازه ساختند.

بی‌تردید چنین دستاوردهایی، مایه دلگرمی و انگیزه‌ای والا برای نسل جوان و آینده‌ساز استان خواهد بود.

دولت چهاردهم در استان کهگیلویه و بویراحمد، با اهتمام به توسعه زیرساخت‌های ورزشی، حمایت از استعداد‌های برتر، بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان و تدوین نقشه راهی جامع بر پایه همدلی و انسجام، مسیر تعالی ورزش را با جدیت دنبال خواهد کرد.

اینجانب ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به جامعه ورزش کشور، خانواده هندبال، چهار ستاره ارزشمند تیم ملی نوجوانان و مجموعه افتخارآفرین فرازبام دهدشت، از تلاش‌های ارزنده مربیان، مسئولان و خانواده‌های این عزیزان صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.

اطمینان دارم با استمرار حمایت‌ها، برنامه‌ریزی دقیق و همت والای جوانان، شاهد افتخاراتی بزرگ‌تر در عرصه‌های ملی و جهانی خواهیم بود.

یداله رحمانی استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد