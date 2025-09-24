حضور ۵ البرزی در مسابقات تکواندو قهرمانی جهان
بیست و هفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان از دوم تا هشتم آبانماه در شهر ووشی چین برگزار خواهد شد و استان البرز با حضور ۵ نماینده، سهم پررنگی در ترکیب تیم ملی ایران دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
در مسابقات تکواندو قهرمانی جهان مهدی حاج موسایی در وزن ۶۳- کیلوگرم با انگیزه کسب مدال جهانی و مهلا مومنزاده در وزن ۴۹- کیلوگرم با هدف تکرار درخششهای بینالمللی، در روز دوم رقابتها به میدان خواهند رفت.
در روز پنجم، محمدصادق دهقانی در وزن ۶۸- کیلوگرم برای رسیدن به یکی از سکوهای جهانی و نسترن ولیزاده در وزن ۶۷- کیلوگرم با هدف تثبیت جایگاه خود در میادین بینالمللی برابر رقبایشان قرار خواهند گرفت.
ابوالفضل زندی دیگر نماینده استان البرز نیز در وزن ۵۸- کیلوگرم روز ششم این رقابتها با انگیزهای مضاعف برای ثبت بهترین نتیجه مبارزه خواهد کرد.