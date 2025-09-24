حضور ۵ البرزی در مسابقات تکواندو قهرمانی جهان

بیست و هفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان از دوم تا هشتم آبان‌ماه در شهر ووشی چین برگزار خواهد شد و استان البرز با حضور ۵ نماینده، سهم پررنگی در ترکیب تیم ملی ایران دارد.