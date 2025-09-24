در دومین روز از بهار تعلیم و تربیت و همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین نمادین کاشت نهال در مدرسه ابتدائی فاطمیه شهرکرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل منابع طبیعی استان گفت: این برنامه در قالب پویش کشوری «مهر سبز» و نوروز دانش با هدف ترویج فرهنگ درختکاری در فصل پاییز و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان نسبت به حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست انجام شد.

احمدی افزود: مشارکت دانش‌آموزان در کاشت نهال، اقدامی ارزشمند و نمادین برای توسعه فرهنگ حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و به یادگار گذاشتن سرمایه‌ای سبز برای فردای این سرزمین است.