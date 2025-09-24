به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران فسا گفت: مرحومه فاطمه شفیعی مادر شهیدان، سردار شهید نعمت الله و طلبه شهید ذبیح الله رعیت پیشه و مادربزرگ شهیدان حبیب الله رعیت پیشه، ابراهیم رعیت پیشه و عباس اکبر پور پس از سال‌ها صبر، بردباری و داغ فراق فرزندان شهیدش، در سن ۸۶ سالگی به علت کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

حمیدرضا سپهری افزود: پیکر پاک این مادر فداکار و مؤمن، با حضور خانواده‌های شهدا، مردم و مسئولان از درب منزل به سمت رضوانیه فسا تشییع و به خاک سپرده شد.

او بیان کرد: شهید نعمت الله رعیت پیشه ۲۰ فروردین سال ۶۶ و در سن ۲۸ سالگی در عملیات کربلای ۸ در شلمچه به شهادت رسید و شهید ذبیح الله رعیت پیشه ۱۱ اسفند سال ۶۲ در عملیات خیبر در محل طلاییه و در سن ۱۷ سالگی به فیض شهادت نائل شد.