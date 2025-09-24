پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: مقرر شد قطار پنج ستاره تا پایان سال در یزد راه اندازی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، مباحث مربوط به رونق فعالیتهای گردشگری و شرکتهای دانش بنیان مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد.
استاندار یزد در این نشست گفت: رویکرد استان تقویت زیرساختهای حمل و نقل و توسعه زیرساختهای پروازی و ریلی است.
محمدرضا بابایی افزود: در رایزنی که با مسئولان ارشد کشور در این خصوص شده، با ورود بخش خصوصی و تامین کشنده توسط دولت زیرساختهای ریلی استان تقویت میشود.
محمدرضا علمدار یزدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم تصریح کرد: مقرر شد تا پایان سال قطار پنج ستاره در یزد راه اندازی شود.