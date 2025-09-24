به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خسروپناه گفت:ساخت بیمارستان یازهرا سال ۹۶ کلنگ زنی شد و قرار بود با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان و وزارت بهداشت با ۲۰۰ تخت راه اندازی شود ولی هنگام طراحی بیمارستان زمانی که ضریب اشغال تخت در دزفول از متوسط کشور پایین‌تر بود تعداد تخت‌ها به ۵۰۱ تخت افزایش یافت.

این بیمارستان در سال ۱۴۰۱ ماده ۲۳ گرفت و به یک پروژه ملی تبدیل شد.

بنیاد مستضعفان با اختصاص ۲۵۰ میلیارد ریال کنار کشید ولی ستاد اجرایی یکهزارو ۸۰۰ میلیارد ریال برای ساخت این بیمارستان اختصاص داد و بقیه از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه تامین شد.

تاکنون ۱۲ هزار میلیارد ریال برای ساخت این بیمارستان تامین شده و پیشرفت ساخت این بیمارستان حدود ۹۴ درصد است.