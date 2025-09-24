پخش زنده
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در دیدار با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطالبات حوزه سلامت استان را پیگیری کرد.
به گزارش خبر گزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در ادامه تلاشهای مستمر برای رفع مشکلات و پیگیری مسائل استان در مرکز کشور، به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در دیدار با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهمترین چالشها و مطالبات حوزه سلامت را مطرح و خواستار مساعدت فوری وزارتخانه در حل آنها شد.
استاندار با اشاره به اهتمام ویژه دولت چهاردهم به حوزه سلامت بهعنوان یکی از محورهای اصلی مورد تاکید رئیس جمهور، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان با مشکلات متعددی مواجه بوده که رفع آنها نیازمند حمایت جدی و پیگیری مستمر از سوی وزارت بهداشت است.
رحمانی، پروژههای نیمهتمام آموزشی و درمانی از جمله دانشکدههای بهداشت، پرستاری و دندانپزشکی را از اولویتهای استان برشمرد و تصریح کرد: این پروژهها با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی به دلیل عدم تأمین اعتبار تکمیلی، سالهاست نیمهتمام باقی ماندهاند، ضمن اینکه ساختمانهای فعلی نیز از سوی مدیریت منابع دانشگاه غیرقابل استفاده اعلام شدهاند.
رحمانی با اشاره به ضرورت تکمیل بیمارستان تخصصی سوختگی در یاسوج و گچساران، خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این مراکز از سال ۱۳۹۱ آغاز شده اما پیشرفت آنها کند است و خواهان تسریع در تکمیل این پروژهها هستیم.
استاندار به پروژه استخر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اشاره کرد و گفت با وجود جمعیت بالای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی، این پروژه تنها ۲۰ درصد پیشرفت داشته و تکمیل آن نقش مهمی در ارتقاء رفاه دانشگاهیان و کاهش هزینههای جاری دارد.
رحمانی، نبود دستگاه رادیوتراپی در استان را از دیگر مطالبات اساسی مردم دانست و تاکید کرد با وجود دستگاه شتابدهنده خطی اما نداشتن ماده ۲۳ از سازمان برنامه و بودجه، بدون استفاده در انبار دانشگاه نگهداری میشود که پیگیری فوری وزارت بهداشت برای رفع این مشکل بسیار ضروری است.
رحمانی با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانسهای دانشگاه، اظهار داشت: تعدادی از آمبولانسها از رده خارج شدهاند و برخی پایگاهها به دلیل نبود آمبولانس سالم در آستانه تعطیلی هستند و تأکید داریم که نوسازی ناوگان و تأمین اعتبار برای تعمیرات آنها بطور ویژه مورد توجه واقع شود.
استاندار، بر لزوم پیگیری و اجرای مصوبات مربوط به اخذ موافقت نهایی سازمان برنامه و بودجه برای احداث بیمارستانهای جدید دهدشت، لنده و مرکز تخصصی سرطان یاسوج تأکید کرد.
رحمانی، پرداخت مطالبات معوق پرسنل دانشگاه علوم پزشکی را از دیگر دغدغههای جدی عنوان کرد و گفت با وجود برخی پرداختها در ماههای اخیر، حجم عقبافتادگی گذشته میتواند منجر به نارضایتی شود.
استاندار، خواهان صدور دستوری برای پرداخت سریع این مطالبات شد.
رحمانی، ضمن قدردانی از تلاشهای خادمان عرصه سلامت در استان و وزارت بهداشت، بر ضرورت همراهی و حمایت همهجانبه وزارتخانه برای رفع مشکلات مطرحشده تأکید کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم ضمن استقبال گرم و تقدیر از تلاشها و پیگیریهای رحمانی، استاندار، بر اهمیت مطالبات مطرح شده تأکید کرد و با درک شرایط، برای تسریع در رفع چالشهای حوزه سلامت استان، دستورات لازم را بر پیگیری و اقدام فوری صادر کرد.
محمدرضا ظفرقندی با اشاره به جایگاه راهبردی استان در توسعه متوازن خدمات درمانی، دستور داد که معاونتهای تخصصی وزارتخانه نسبت به تأمین اعتبار تکمیلی پروژههای نیمهتمام آموزشی و درمانی کهگیلویه وبویراحمد اقدام شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاکید کرد که فرآیند اخذ موافقت ماده ۲۳ برای بهرهبرداری از دستگاه رادیوتراپی تسهیل شود و نوسازی ناوگان آمبولانسها در اولویت تخصیص تجهیزات قرار گیرد.
ظفرقندی دستور داد: هرچه سریعتر مطالبات معوق پرسنل دانشگاه علوم پزشکی با هماهنگی سازمانهای ذیربط پرداخت شود و طرحهای بیمارستانی دهدشت، لنده و مرکز سرطان یاسوج در دستور کار ویژه معاونت توسعه قرار گیرد.
وزیر بهداشت بر استمرار تعامل نزدیک با استانداری و دانشگاه علوم پزشکی استان تأکید کرد و اظهار داشت: وزارت بهداشت با تمام ظرفیت خود در مسیر ارتقاء زیرساختهای درمانی کهگیلویه و بویراحمد همراه خواهد بود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار کهگیلویه و بویراحمد با ابراز امیدواری نسبت به تحقق سریع درخواستها و مطالبات، بر ضرورت همافزایی ملی و استانی برای ارتقاء عدالت درمانی و رفاه عمومی تأکید کردند.