به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بی‌بی مریم در دوران مشروطه یکی از فعالان آزادی‌خواه بود و تا پایان عمر به‌عنوان یک شخصیت ضد استعماری فعالیت کرد.

خانم زرین کشاورز راوی این کتاب با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: «بی بی مریم»، کتابی است که حدود ۶۰۰ صفحه دارد و­ روی جلد کتاب هم نوشته شده به روایت اسناد منتشر نشده و نویسنده برای این که کتاب را آماده کند دو دهه زحمت کشیده و جا‌هایی رفته و ۱۰ سال برای یک سند زحمت کشیده به کتابخانه‌های معتبر مراجعه کرده، اسناد را پیدا کرده و­ ترجمه کرده تا­ حتی به تاریخ اصلی تولد بی بی مریم دست پیدا کند.

کشاورز ادامه داد: این کتاب تنها یک زندگی نامه نیست، یک سند تاریخی و یک پژوهش است که می‌تواند در عرصه جهانی هم معرفی شود. همانطوری که به انگلیسی و عربی هم ترجمه شده و جا دارد که به دیگر زبان‌ها نیز ترجمه شود. ­

وی افزود: مستندبودن این کتاب بسیار حائز اهمیت است، ۲۰ سال پژوهش جدی کم نیست که در این حوزه زحمت کشیده شده­، به مدال‌ها، نامه‌ها و حتی استفتا‌هایی که بوده اشاره کرده، خاطره نویسی شخصی بی بی مریم است در زمانی که خیلی‌ها سواد خواندن و نوشتن نداشتند، دست خط‌های بی بی مریم، ادبیات ویژه زمان خودش که در کتاب آمده است، تمرکز برنقش زن ایرانی در این کتاب دیده می‌شود.

کشاورز ادامه داد: این کتاب ابعاد مختلف زندگی بی بی مریم را بررسی می‌کند، نوع روابطش را این که یک زن مبارز و وطن دوست بوده کمک کرده در قحطی و در جنگ‌های جهانی اول و دوم و می‌شود گفت که این کتاب یک روایت محلی و خانوادگی نیست، بلکه یک اثر جهانی است و حتی می‌تواند یک منبع پژوهشی و آموزشی باشد.

راوی کتاب بی بی مریم ادامه داد: شخصیت بی بی مریم را من از قبل می‌شناختم ولی وقتی قرار شد که زندگی زنان تاثیر گذار را بشناسیم، یکی از این شخصیت‌ها بی بی مریم بود، لازم بود که بر سر مزارشان­­ برویم و از نزدیک بخشی از زندگی ایشان را ببینیم و با آن آشنا شویم، خانواده ایشان از ابتدا مبارز بوده بنابراین­ می‌طلبد که یک زن چنین شخصیتی داشته باشد و وطن پرستی برایشان بی نهایت اهمیت دارد و بی بی مریم فقط یک نویسنده نیست.

وی درباره این کتاب صوتی گفت: این کتاب به دلیل نگارش خاصی که داشت و بعضی جا‌ها نوشته‌های خود بی بی مریم بود، لازمه اش­ این بود که اصطلاحات مخصوص به فرهنگ آن زمان را بشناسی و خط به خط عین آنچه که در کتاب هست روایت شده برای همین هست که تقریبا ۱۵ فصل نزدیک به ۶۰۰ ساعت خروجی این کتاب است، و نیاز به این بود که وقتی کتاب را می‌خوانی یک جا‌هایی که خود بی بی مریم روایت می‌کند، ­لحن تغییر کند، اما آن اقتداری که در کلام خود بی بی مریم هست در نامه‌هایی که می‌نویسد و در سخنانش باید حفظ می‌شد، به نوعی­ نمایشنامه خوانی را هم باید تسلط داشته باشی تا بتوان این کتاب را به زیبایی برای خوانندگان روایت کرد.

کشاورز در پایان گفت: شخصیت بی بی مریم، کلا یک شخصیت اثرگذاری است، و منوط به زمان خودش نیست و تا این زمانه آمده است و در ادامه شخصیت‌های دیگر مثل خود نویسنده دکتر پریچهر سلطانی از ایشان آفریده شده و از همان فرهنگ و از همان ایلات همچنین نویسنده‌ای پا گرفته که دو دهه وقت گذاشته و الان هم که با ایشان صحبت می‌شود، می‌گوید؛ تحقیقات همچنان ادامه دارد، یک سری از اسناد خارج از کشور است که باید به آنها دست پیدا کردکه دسترسی به آنها باعث می‌شود که به ابعاد دیگری از شخصیت بی بی مریم دست پیدا کنیم.