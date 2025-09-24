پخش زنده
در نشست فعالان اقتصادی استان کرمان عنوان شد ۲ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی در استان کرمان به سرمایه در گردش نیاز دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این نشست عنوان شد به طور متوسط واحدهای تولیدی در استان کرمان به ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند که مجموعا به ۱ و نیم همت اعتبار نیاز است.
همچنین اعلام شد ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای طرحهای جدید و توسعهای در استان کرمان احصا و به تهران ارسال شده است و هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی وجود ندارد و تا ۸۰ درصد عدد مورد نیازشان قابل پرداخت است.