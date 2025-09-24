توقیف خودروی حامل ۲۲ رأس گوساله فاقدمجوز در پلدختر
فرمانده انتظامی پلدختر از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۲۲ رأس گوساله فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی پلدخترگفت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با کالاهای فاقد مجوز، مأموران انتظامی پلدختر حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه کامیون حامل دام زنده را توقیف کردند.
سرهنگ شاپورگراوند افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۲ رأس گوساله فاقد مجوز کشف کردند.
سرهنگ گراوند با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش دامهای کشف شده را ۲۵ میلیارد ریال اعلام کردند.