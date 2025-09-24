پخش زنده
استاندار کرمانشاه در پی درگذشت قهرمان اسبق کشتی کشور پیام تسلیتی منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،
پرمتن این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با اندوه فراوان درگذشت پهلوان بیژن زرافشانی، پیشکسوت و قهرمان پرافتخار کشتی آزاد ایران و مربی برجسته استان کرمانشاه، را تسلیت عرض میکنم. خدمات ارزشمند و تعهد صادقانه ایشان در ارتقای ورزش استان و شکوفایی استعدادهای کشتیگیران، یاد و خاطرهای ماندگار در قلب جامعه ورزشی به جای گذاشته است. اینجانب ضمن همدردی با خانواده محترم آن مرحوم و جامعه ورزش، از درگاه خداوند منان برای ایشان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم. منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه