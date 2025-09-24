به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر مسعود شریفی گفت: این بیماری عمدتاً از طریق قطرات تنفسی ناشی از سرفه، عطسه یا صحبت فرد مبتلا و همچنین تماس دست با سطوح آلوده منتقل می‌شود. علائم اصلی آن شامل تب ناگهانی، سردرد، درد عضلانی، سرفه، گلودرد، آبریزش یا گرفتگی بینی و احساس ضعف و خستگی است.

وی افزود: براساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، سالانه بین ٥ تا ١٠ درصد جمعیت بزرگسال و ٢٠ تا ٣٠ درصد کودکان در سراسر جهان به آنفلوانزا مبتلا می‌شوند و از میان این مبتلایان، حدود یک تا دو درصد در جمعیت عمومی و تا پنج درصد در گروههای پرخطر ممکن است نیازمند بستری شوند.

رئیس مرکز بهداشت استان اظهار داشت: کاهش خطر ابتلا به بیماری، جلوگیری از بروز اشکال شدید بیماری به‌ویژه در کودکان، سالمندان و مبتلایان به بیمارهای مزمن زمینه‌ای و کاهش احتمال بستری و مرگ در افراد پرخطر از جمله دلایل تزریق واکسن آنفلوآنزا است.

وی ادامه داد: گروههای پرخطر و اولویت‌دار دریافت واکسن شامل کارکنان سلامت، مبتلایان به عفونت HIV و افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی، معلولین جسمی و ذهنی و سالمندان بالای ۶۵ سال که در آسایشگاه‌ها نگهداری می‌شوند، زنان باردار (به‌ویژه آنهایی که سه ماهه دوم یا سوم بارداری آنها همزمان با نیمه دوم سال می‌باشد)، افراد با بیماری‌های مزمن و زمینه‌ای، کودکان ٦ ماه تا پنج سال مهدکودکی و کلیه کودکان ٦ ماه تا دو سال، افراد با چاقی مفرط و سالمندان بالای ٥۶ سال می‌باشند.

شریفی درباره بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا گفت: از آنجایی که شیوع آنفلوانزا در ایران معمولا از اواخر مهر تا اوایل بهار است، تزریق واکسن پیش از شروع فصلِ شیوع، اهمیت بیشتری دارد و با توجه به آنکه حدود دو هفته طول می‌کشد تا واکسن آنفلوانزا در بدن ایمنی ایجاد کند، بهترین زمان برای تزریق، پیش از شروع فصل آنفلوانزا، در ماه های شهریور و مهر است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی تأکید کرد: اگر تزریق دیرتر شد، تا زمانی که ویروس در جامعه در گردش است، واکسن همچنان مفید خواهد بود.