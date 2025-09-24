به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ پیکر بانو بتول نخباف همسر حاج اکبر اشرف زاده و مادر شهیدان حاج رسول و حسن اشرف زاده در اصفهان تشییع و در گلستان شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

شهید حسن اشرف پایین دروازه سی‌ام شهریور ۱۳۴۵، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود.

پدرش اکبر، کارگر بود. دانش آموز اول متوسطه در رشته تجربی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت.

چهارم اردیبهشت ۱۳۶۱، با سمت فرمانده گروهان لشگر ۱۴ امام حسین (ع) در عین خوش دهلران بر اثر اصابت گلوله به صورت توسط نیرو‌های عراقی شهید شد.

همچنین شهید رسول اشرف پایین دروازه نهم آذر ۱۳۳۹، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود تا سوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. بافنده بود. سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد.

نهم مرداد ۱۳۶۶، در مکه هنگام شرکت در راهپیمایی برائت از مشرکان توسط نیرو‌های سعودی شهید شد. مزار او و برادرش در در گلستان شهدای اصفهان واقع است.