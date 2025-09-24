معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به حمایت از تدوین و تدریس دوره‌های آموزش علوم و فناوری‌های کوانتومی، اعلام کرد: ۱۶ عنوان درس تخصصی و پیشرفته، در نیمسال تحصیلی پیشِ رو در ۱۲ دانشگاه تراز کشور ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین گفت: این ۱۲ دانشگاه تراز کشور شامل دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، تبریز، اصفهان، صنعتی اصفهان، شهید باهنر کرمان، فردوسی مشهد، بین‌المللی امام رضا (ع)، شهید مدنی آذربایجان و کردستان، ارائه می‌شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور در خصوص، چارچوب سیاست‌های کلان علمی کشور و در راستای اولویت های علم و فناوری برنامه هفتم توسعه و «حمایت از تدوین و تدریس دوره‌های آموزش علوم و فناوری‌های کوانتومی» گفت : در این فراخوان ۶۶ پیشنهاد طرح درس از سوی استادان برجسته کشور به بنیاد ارسال شد. همه این پیشنهادات، در فرآیندی دقیق و با محوریت کمیته تخصصی کوانتوم بنیاد ملی علم ایران، متشکل از چهره‌های شاخص علمی دانشگاه‌های معتبر کشور و دبیر ستاد توسعه فناوری‌های کوانتوم معاونت علمی، مورد ارزیابی‌های چندمرحله‌ای و علمی قرار گرفت.

افشین ادامه داد: نتیجه این ارزیابی‌های فشرده، منجر به انتخاب و تصویب نهایی ۱۶ طرح برتر شد که هر یک از آنها از حیث تخصص اعضای هیأت علمی، نوآوری در سرفصل، غنای محتوایی و انطباق با نیازهای آینده‌ساز کشور، دارای شرایط ممتاز تشخیص داده شدند.

به گفته معاون علمی رئیس‌جمهور، مقرر است این ۱۶ عنوان درس تخصصی و پیشرفته، در نیمسال تحصیلی پیشِ رو (مهرماه ۱۴۰۴) در ۱۲ دانشگاه تراز کشور، شامل دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، تبریز، اصفهان، صنعتی اصفهان، شهید باهنر کرمان، فردوسی مشهد، بین‌المللی امام رضا (ع)، شهید مدنی آذربایجان و کردستان، ارائه شود.

وی با بیان اینکه محتوای آموزشی تمام این دوره‌ها با کیفیتی مطلوب و مطابق با استانداردهای بنیاد، توسط استادان منتخب تولید و ضبط و همراه با جزوات تخصصی، در اختیار بنیاد ملی علم ایران قرار خواهد گرفت؛ خاطرنشان کرد: بنیاد ملی علم ایران در نظر دارد با توجه به توافقاتی که با یکی از سکوهای آموزشی پیشرفته کشور داشته است کلیه محتوای ضبط شده دوره‌ها توسط اساتید را با کیفیت مطلوب و به صورت رایگان در دسترس پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان سراسر کشور قرار دهد تا نقشی اثرگذار در همگانی‌سازی و تعمیق دانش کوانتوم ایفا کند.

این مقام مسئول همچنین درخصوص لیست نهایی دروس تصویب شده، توضیح داد: رایانش کوانتومی، بهینه‌سازی کوانتومی، آشنایی با مبانی فناوری‌های کوانتومی برای رشته‌های مهندسی، یادگیری ماشین کوانتومی، هوش مصنوعی کوانتوم، پردازش اطلاعات کوانتومی، مخابرات کوانتومی، نظریه اطلاعات و محاسبات کوانتومی، بهبود آموزش محاسبات کوانتومی، مبانی مهندسی و علوم اطلاعات و رایانش کوانتومی، شبکه‌های مخابرات داده کوانتومی، مبانی محاسبات کوانتومی، اپتیک کوانتومی، زیست‌شناسی کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی و پساکوانتومی و اطلاعات و ترمودینامیک کوانتومی از جمله این دروس هستند.

افشین تصریح کرد: این اقدام، یکی از گام‌های برنامه جامع و بلندمدت معاونت علمی،‌ فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و بنیاد ملی علم ایران برای قرار گرفتن ایران در مرزهای پیشران علم و فناوری کوانتوم در سطح جهانی است. برنامه‌های دیگری از جمله حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی، شبکه‌سازی پژوهشگران برتر و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی پیشرفته در این حوزه، در دست تهیه و اجرا است تا افق‌های جدیدی از تعالی علمی و فناورانه را پیش روی کشور بگشاید.