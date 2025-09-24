پخش زنده
برای نخستین بار ۲۰مجوز بینام گردشگری در استان اصفهان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اصفهان گفت: این استان بهعنوان یکی از مقاصد گردشگری برجسته ایران، موفق به ثبت رکورد جدیدی درزمینه صدور مجوزهای بینام گردشگری شده است.
محمدرضا اکبری ادامه داد: به استناد ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، با سیاستگذاری، برنامهریزی و بررسی لازم، ۲۰ مجوز بینام گردشگری در اصفهان برای نخستین بار در کشور صادر شد که نشاندهنده رشد و توسعه این صنعت در استان و پیشتازی در کشور است.
به گفته وی این مجوزها بهمنظور تسهیل فعالیتهای گردشگری و جذب سرمایهگذاران در حوزههای مختلف ازجمله مراکز اقامتی، پذیرایی و تفریحی صادرشده است.
با صدور مجوزهای بی نام، رویه سرمایه گذاری در طرح های گردشگری استان بدون صرف وقت و انرژی در مراحل اداری، وارد مرحله اجرا و بهره برداری خواهد شد.
با صدور مجوزهای بی نام، همچنین شرایط سرمایهگذاری با شفافیت بیشتر به سرمایه گذار عرضه خواهد شد.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی (یک هزار و ۹۴۰ اثر ملی و ۱۵ اثر ثبت جهانی) و افزون بر ۶۰۰ خانه تاریخی و جاذبههای مختلف طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی در کانون توجه گردشگران قرار دارد.