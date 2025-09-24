پخش زنده
فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری ۲ سارق زن که با ترفندی پیچیده، اقدام به سرقت مقادیری طلاجات به ارزش ۷ میلیارد ریال از یک طلافروشی در شهرستان دورود کرده بودند، خبر داد.
به گزاش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی لرستان، در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه که ۲ خانم جوان با مراجعه به یکی از واحدهای طلافروشی در سطح شهرستان دورود، با عنوان خرید طلا، فروشنده را ترغیب به ارائه ست کامل النگوها جهت بررسی و خرید میکنند. در یکلحظه غفلت، سارقان با جابهجایی ۶ النگوی طلا با بدلهای مشابه که از قبل تهیه کرده بودند، سپس اعلام کرده که موردپسند نمیباشند و محل را ترک کردند.
وی خاطرنشان کرد: سارقان پس از سرقت، با جعل فاکتور، طلاهای مسروقه را در شهرستانهای همجوار به فروش رسانده بودند.
به گفته فرمانده انتظامی لرستان، مأموران با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی، هویت ۲ سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، هر ۲ متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
هاشمیفر با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش طلاهای مسروقه را ۷ میلیارد ریال عنوان کردند، تصریح کرد: این سارقان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
وی در پایان از شهروندان، بهویژه طلافروشان، خواست: ضمن رعایت نکات ایمنی و هوشیاری در معاملات، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، بلافاصله مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.