پخش زنده
امروز: -
شش متخلف شکار غیرمجاز در منطقه شکار ممنوع کوه دالان فراشبند دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فراشبند گفت : با عملیات موفق محیطبانان این شهرستان دو قبضه اسلحه ساچمهزنی تکلول، یک عدد فشنگ چهارپاره، ۴۲ عدد فشنگ ساچمهزنی و لاشه پنج تیهو و چهار کبک کشف و ضبط شد.
علی اکبر کشاورزی افزود: پرونده متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست فراشبند بیان کرد : مأموران یگان حفاظت محیط زیس، مستمر فعالیتهای متخلفان صید و شکار را زیر نظر دارند و با آنها برخورد قاطع خواهد شد.