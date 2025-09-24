رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور گفت: از مجموع ۶۵ هزار و ۷۰۳ دستگاه اتوبوس در حال تردد در کشور، حدود ۵۹ هزار و ۷۶۲ دستگاه به سن فرسودگی رسیده‌اند.

آقای محمود مشهدی شریف در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که از مجموع ۶۵ هزار و ۷۰۳ دستگاه اتوبوس در حال تردد در کشور، حدود ۵۹ هزار و ۷۶۲ دستگاه به سن فرسودگی رسیده‌اند؛ به این معنا که بیش از ۹۱ درصد ناوگان حمل‌ و نقل عمومی فرسوده است.

وی ادامه داد: در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود هشت هزار دستگاه اتوبوس از رده خارج شده‌اند که صرفه‌جویی ناشی از اسقاط این ناوگان حدود ۳۰ همت برآورد می‌شود؛ معادل ۱۵ همت در هر سال است.

مشهدی شریف گفت: تنها در بخش سوخت، اسقاط این خودرو‌ها موجب صرفه‌جویی ۳۲۳ میلیون لیتر گازوئیل شده است؛ سوختی که می‌تواند در صورت مدیریت بهینه، به صادرات اختصاص یابد.

گفتنی است؛ ایران در سال‌های اخیر با بحران نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی روبه‌رو بوده است.

کارشناسان می‌گویند: بالا بودن سن ناوگان، علاوه بر افزایش مصرف سوخت و آلودگی هوا، موجب کاهش ایمنی و افت کیفیت خدمات حمل‌ و نقل شهری نیز شده است.

دولت بار‌ها طرح‌هایی برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی ارائه کرده، اما کمبود منابع مالی و وابستگی به واردات قطعات، روند جایگزینی را کند کرده است.