وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تأمین مواد اولیه دارو و کمک به پیشرفت صنعت دارویی اولویت دولت چهاردهم خواند و گفت: در تامین دارو به جز مسائل سیاسی، اقتصادی و نقدینگی، مصالح مردم و محرمانگی درمان نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی در آیین افتتاحیه دهمین دوره نمایشگاه دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)، اظهار کرد: در دوران جنگ ۱۲ روزه و در خاطرات دفاع مقدس، یکی از پایدارترین، تاب‌آورترین و همراه‌ترین و نوآورترین بخش، بخش دارویی بوده است.

وی افزود: بخش سلامت که جز مهم آن بخش دارویی کشور است، در دوران جنگ کار مهمی برای مردم و ایران انجام داد و نگاه حوزه بهداشت و درمان فقط دارویی نبود بلکه این بود که نیاز‌های مردم را شناسایی کند و در این ایام سخت هیچ کمبودی در زمینه بهداشت و درمان وجود نداشت.

وزیر بهداشت، نمایشگاه ایران فارما را نشانگر خودکفایی و اقتدار صنعت دارو دانست و افزود: این نمایشگاه ظرفیت بزرگی است که است و باید آن را پاس بداریم و این ظرفیت‌ها را افزایش دهیم.

ظفرقندی اظهار کرد: تلاش می‌شود منابع ارزی و نقدینگی در ارتباط با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای حوزه بهداشت و درمان به خصوص در رابطه با واردات دارو پیگیری شود و امروز بین صنعتکاران، دولت و دانشگاه‌ها هم‌افزایی وجود دارد.

به گفته وی، نمایشگاه ایران فارما یک دانشگاه است و اگر بخواهیم نیاز‌های کشور و منطقه را در حوزه دارو تأمین کنیم، نیازمند تحقیق و توسعه هستم تا اسباب ارتقای این صنعت فراهم شود.

وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم توجه به تولیدات داخلی، تأکید کرد: هم باید اعتماد مردم را به داروی داخلی جلب کنیم و هم اعتماد خارج را به دست آوریم.

ظفرقندی با اشاره به سخنان مسئولان سازمان بهداشت جهانی گفت: ایران صلاحیت دارد که محور تولید و تامین دارو در منطقه باشد و باید سعی کنیم کیفیت تولیدات داروی را ارتقا دهیم و فعالان این صنعت اعتبار و صلاحیت‌های لازم را از سازمان بهداشت جهانی کسب کند.

وی با بیان اینکه صنعت دارو با صنایع دیگر تفاوت دارد، ادامه‌داد: امیدوارم دهمین دوره نمایشگاه ایران فارما بتواند با نگاه ملی و توجه به حل دغدغه مردم تلاش خود را ادامه دهد.

تاثیر تحریم‌ها بر سلامت

ظفرقندی با بیان اینکه عده‌ای می‌گویند تحریم درباره دارو انجام نمی‌شود، گفت: مقاله‌ای تحقیقاتی در مجله لنست اعلام کرد که از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۲۱، تعداد ۱۷۲ کشور تحریم شدند که در بررسی نتایج مشخص شد به دلیل کمبود دارو و تجهیزات و عدم انتقال ارز، سالانه حدود ۵۶۰ هزار مرگ و میر در این کشور‌ها اتفاق افتاده است و بیش از ۵۰ درصد کشته شدگان، کودکان زیر ۵ سال بودند و این مرگ و میر بالاتر از مرگ و میر ناشی از جنگ‌ها بوده است. با مشاهده این آمار اکنون متوجه می‌شویم که چه کار بزرگی در حوزه دارویی کشور در حال انجام است.

وی ادامه‌داد: امیدوارم هم در تولید و هم در مصرف منطقی دارو، موفقیت‌هایی کسب و مشکلات برطرف شود و رشد صادرات و افزایش تولید دارو، ادامه داشته باشد و دارو را با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت برای مردم ایران و منطقه تأمین کنیم.

فعالیت ۲۲۰ شرکت تولیدی دارو در کشور

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو نیز در این آیین، اظهار کرد: ایران با سابقه طولانی در تولید دارو و داروسازی حضور خود را در جهان با بوعلی سینا و رازی‌ها ثابت کرده است و داروسازی امروز دارای سابقه طولانی و نشان از پایداری این صنعت دارد.

مهدی پیرصالحی افزود: امروز با حضور ۲۲۰ تولیدی، ۷۰ شرکت توزیع کننده و ۱۷ هزار داروخانه، دسترسی مناسب و عادلانه به دارو در اقصی نقاط کشور فراهم شده است و صنعت دارویی با همه شرایط سختی که اکنون کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی به سر می‌برد، تاب آوری خود را حفظ کرده و باید گفت در دوران تحریم‌ها همچنین جنگ اخیر این صنعت نوآوری‌های لازم را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به حضور سفرا و وابستگان تجاری و اقتصادی سایر کشور‌ها در دهمین دوره نمایشگاه ایران فارما، گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تقویت روابط در زمینه دارو و سلامت با سایر کشورهاست.

معاون وزیر بهداشت ادامه‌داد: در انتقال دانش، تولید دارو و تجهیزات آمادگی همکاری با کشور‌های دوست را داریم همچنین آمادگی داریم برای واردات مواد اولیه یا دانش از کشور‌های دیگر با آنان همکاری داشته باشیم.

به گفته پیرصالحی، حضور ایران در پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، می‌تواند کمک کند تا تشکل‌های دارویی نیز ایجاد شود تا دسترسی مردم به دارو‌های خوب، با کیفیت و دارای قیمت مناسب فراهم شود.

اشتغال ۱۴۰ هزار نفر در صنعت دارویی کشور

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این افتتاحیه اظهار کرد: اگرچه در شرایط سختی هستیم، اما همچنان صنعت کشور به ویژه صنایع دارویی به خوبی در حال فعالیت است و وزارت صمت خود را درجهت نوسازی و نوآوری تکنولوژی و تأمین مواد اولیه ملزم می‌داند و تلاش خود را انجام می‌دهد.

ابراهیم شیخ افزود: بیش از ۱۴۰ هزار نفر در این صنعت اشتغال دارند و سال گذشته ۱۶ درصد صادرات دارو افزایش یافته است و پنج ماه امسال نیز ۱۱ درصد رشد داشتیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهره‌وری مناسب، ضرورت انتقال دانش را الزامات مهمی دانست که در نمایشگاه ایران فارما پیگیری می‌شود.

پیش‌بینی بیش از ۴۰ هزار بازدیدکننده تخصصی در نمایشگاه ایران فارما

رئیس سندیکای دارویی کشور اظهار کرد: این نمایشگاه صنایع داروسازی با شعار پایداری در تامین دارو، تاب‌آوری و نوآوری با حضور ۷۰۰ شرکت دارویی از ۲۸ کشور فعالیت دارد.

محمد عبده‌زاده با بیان اینکه پیش‌بینی بیش از ۴۰ هزار بازدیدکننده تخصصی در این دوره از نمایشگاه را داریم، افزود: نشست‌های تخصصی در این نمایشگاه برگزار می‌شود و تلاش داریم زمینه دسترسی عادلانه مردم به دارو را فراهم کنیم.

وی با اشاره به چالش‌های مالی و سرمایه‌گذاری و دستیابی بیماران به دارو، گفت: در این نمایشگاه‌ها، به منظور بررسی چالش‌ها، نشست‌های مشترک با هیات‌های هند، چین و سایر مهمانان خارجی برگزار می‌شود.

عبده‌زاده خاطرنشان کرد: ایران فارما دو پیام دارد؛ یکی اینکه صنعت داروسازی در خدمت مردم و نظام سلامت است و تمام توان زنجیره تأمین دارو را به کار می‌گیریم تا مردم دغدغه دسترسی به دارو نداشته باشند و پیام دیگر این این که تامین متقابل دارو تعهد صنعت و دولت است و مسئولین برای قیمت گذاری و تامین ارز تامین دارو کمک کنند.