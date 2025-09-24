با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی کار ساخت تقاطع غیر همسطح میدان کیسم آستانه اشرفیه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ این پل به طول ۳۱۸ متر و عرض ۲۱ و نیم متر در محل میدان کیسم آستانه اشرفیه در بزرگراه رشت به لاهیجان ساخته می‌شود.

هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور گفت: برای اجرای این طرح ۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و پیش بینی می‌شود ساخت آن در طول ۳۶ ماه به پایان برسد.

ابراهیم نجفی نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی گفت: این میدان به دلیل ۷ ورودی از خیابان‌های اطراف یکی از نقاط حادثه‌خیز گیلان است که در طول سال تصادفات فراوانی در این میدان رخ می‌دهد که امیدواریم با تکمیل این تقاطع از حوادث کاسته شود.