شهدا در مدرسه عشق درس آموختند
همراهی مسئولان با فرزند شهید اجتهد از خانه تا مدرسه
فرزند شهید جنگ دوازده روزه در کاشان با همراهی مسئولان آموزش و پرورش و نیروهای نظامی و انتظامی به مدرسه رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندهی انتظامی کاشان با حضور در منزل شهید اجتهد، فرزند این شهید را تا مدرسه خیر ساز کفیل بدرقه کرد.
سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: طرح تکریم و همراهی فرزندان شهدای از منزل تا مدرسه چندین سال است که همزمان با بازگشایی مدارس توسط فرماندهان و مسوولان انتظامی در سراسر استان اجرایی میشود.
سید امیر اجتهد امسال در پایه اول ابتدایی تحصیل میکند.
پاسدار شهید سید ابوالفضل اجتهد خرداد ماه امسال در حملات رژیم صهیونیستی به کشور در کاشان شهید شد واز این شهید مدافع وطن دو فرزند به یادگار مانده است.
