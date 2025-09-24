شهدا در مدرسه عشق درس آموختند

همراهی مسئولان با فرزند شهید اجتهد از خانه تا مدرسه

فرزند شهید جنگ دوازده روزه در کاشان با همراهی مسئولان آموزش و پرورش و نیرو‌های نظامی و انتظامی به مدرسه رفت.