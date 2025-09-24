پخش زنده
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سیودومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران پیام داد.
در بخشی از متن پیام سیدعباس صالحی آمده است:
«جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، فرصتی گرانبها برای کشف استعدادهای تازه، بازخوانی اندیشههای هنری نسل نو و پیوند تجربه و خلاقیت است. جوانان این سرزمین، سرمایههای فردای ایراناند و حضور آنان در عرصههای فرهنگی و هنری، نشانهای از پویایی جامعه و امید به آیندهای روشنتر است.
هنر، زبان بیبدیل بیان عواطف و دغدغههای انسانی است و هنر جوان، زبان صریح و پرشور این نسل است. امروز، هنرهای تجسمی بهعنوان یکی از ژرفترین ابزارهای گفتگو با جامعه و جهان، رسالت سنگینی بر دوش دارند؛ رسالتی که هم در انتقال پیام زیباییشناسانه و هم در انعکاس دردها، شادیها و آرمانهای جامعه نمود پیدا میکند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حمایت از این رویداد، بر آن است که مسیر تعالی هنرهای تجسمی را هموار سازد و از شکلگیری نسل تازهای از هنرمندان خلاق و متعهد پشتیبانی کند. این جشنواره که با میزبانی نهاد دانشگاهی و همکاری استادان و پیشکسوتان این عرصه برگزار میشود، نماد پیوند میان آموزش علمی و تجربه عملی است و میتواند حلقهای مستحکم در زنجیره انتقال دانش و تجربه باشد.»