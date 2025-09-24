پخش زنده
حسن یزدانی دارنده ۱۰ نشان رنگارنگ رقابت های کشتی المپیک و جهانی بار دیگر به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی این رشته انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، انتخابات کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی در خلال رقابتهای جهانی زاگرب کرواسی برگزار شد.
بر این اساس با رایزنیهای گسترده فدراسیون در کرواسی، با رأی گیری به عمل آمده از کشتی گیران حاضر در این رقابتها حسن یزدانی اسطوره کشتی آزاد ایران که ۱۰ نشان طلا، نقره و برنز المپیک و جهان را در کارنامه دارد، بار دیگر به عضویت کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی در آمد.