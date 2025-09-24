پخش زنده
استاندار گیلان بر لزوم شناسایی هرچه سریعتر دانش آموزان بازمانده از تحصیل تاکید کرد و به آموزش و پرورش ماموریت داد از طریق مدارس، تا دو هفتهی آینده آمار دقیق این دانش آموزان را احصا و ارایه کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق شناس امروز در نشستی که با هدف شناسایی و مقابله با آسیبهای اجتماعی گیلان در استانداری تشکیل شد، گفت: شایستهی این استان نیست که هیچ دانش آموزی بدلیل مضیقههای مالی و معیشتی از تحصیل باز بماند.
استاندار تاکید کرد که از تمامی ظرفیتها بهره میگیریم تا حمایتهای لازم از دانش آموزان بازمانده از تحصیل استان به عمل آید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر آمار دقیقی از دانش آموزان بازمانده از تحصیل استان در دست نیست، افزود: قراین و شواهد حاکی از این است که هزاران دانش آموز تاکنون در مدارس ثبت نام نکردهاند و این مهم باید بطور جد پیگیری شود.
هادی حق شناس در همین رابطه تصریح کرد: درحال حاضر روند ثبت نام دانش آموزان در مدارس استان ادامه دارد و به آموزش و پرورش ماموریت داده شده تا از طریق مدارس دانش آموزانی که برای سال تحصیلی جدید ثبت نام نکردهاند را شناسایی و علت بروز این تاخیر را گزارش نماید.
این درحالی ست که برخی از دانش آموزان بازمانده از تحصیل، تنگناهای مالی و معیشتی را علت امتناع از ثبت نام خود در مدارس اعلام میکنند و بررسیهای اولیهی متولیان نشان میدهد برخی دانش آموزان هزینهی تهیهی کتاب یا لباس مدرسه ندارند و برخی نیز به لحاظ معیشتی دچار مشکلاند و مجبورند کار کنند.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود در نشست شورای اجتماعی استان بر لزوم پایش علل عمدهی مرگ و میر در استان تاکید کرد و افزود: بررسیها نشان میدهد که بیماریهای غیر واگیر نظیر بیماریهای قلبی و عروقی و سرطان بیشترین علل مرگ و میر در استان هستند و راهکارهای پیشگیری از این بیماریها باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شود.
هادی حق شناس از مجموع دستگاهها و متولیان فرهنگی و رسانه ایی اعم از آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، صداوسیما و دیگر رسانههای مجازی و مکتوب خواست شعارهای حوزهی سلامت از قبیل پرهیز از مصرف زیاد نمک که زمینه ساز طول عمر والدین است را در دستور کار قرار دهند.
آمارهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان حاکی از این است که روزانه ۲۳ تا ۲۵ نفر بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی در استان فوت میکنند.
استاندار در ادامه با اشاره به کاهش توجه به مسائل کلیدی اجتماعی نظیر آموزش و پرورش، طلاق، حاشیهنشینی و فقر، خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته، بیش از ۱۵ هزار طلاق در گیلان به ثبت رسیده و این عدد در کنار کاهش آمار ازدواج در کشور، هشداری جدی برای آینده اجتماعی ایران است.
وی همچنین با انتقاد از نگاه صرفاً خدماتی به آموزش و پرورش، تصریح کرد: امروز حال خوب معلم میتواند از بروز بسیاری از خسارتها جلوگیری کند؛ آموزش باید محور توسعه قرار گیرد، نه صرفاً یک دستگاه اجرایی باشد.
هادی حق شناس با اشاره به کاهش نگرانکننده آمار دانشآموزان و داوطلبان کنکور در استان گفت: سه سال پیش بیش از ۳۸ هزار داوطلب در کنکور سراسری شرکت داشتند، اما این آمار امسال کاهش چشمگیری یافته است؛ این کاهش تنها یک عدد نیست بلکه نشانهای جدی از تغییر ساختار جمعیتی و اجتماعی است.
استاندار ادامه داد: اگر منشأ آسیبهای اجتماعی شناسایی نشود، تنها به ایجاد خانه جوان، خانه بهداشت و مراکز حمایتی بسنده خواهیم کرد؛ در حالیکه اصل کار باید خشکاندن ریشه آسیبها باشد.
در ادامهی این نشست آقایان علی فتح اللهی مدیرکل امور اجتماعی استانداری، طاهری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر سلیمانی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خانم نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش گیلان هر یک در گزارشی روند ماموریتهای حوزهی متبوع خود را در امر مقابله با آسیبهای اجتماعی تشریح و بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تاکید کردند.