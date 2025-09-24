پخش زنده
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستانگفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، طرح ملی مادران پرچمدار با هدف گرامیداشت نقش مادران در حفظ هویت ملی و تقویت مقاومت اجتماعی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سمانه جمالپور در حاشیه اجرای این طرح، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر کشور، به ویژه شهدای زن و کودک در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس، برنامههایی با محوریت حوزه زن و خانواده برگزار میشود تا هویت بانوان، که نقش حافظان هویت ملی و پرچمداران مقاومت اجتماعی را دارند، گرامی داشته شود.
وی افزود: این برنامهها بر نقش فعال بانوان در تمامی سختیها و مشکلات جامعه تاکید دارند و در سطح شهرستانها اجرا میشود.
جمالپور گفت: یکی از مهمترین برنامهها، عملیات رسانه فرهنگی مادران پرچمدار است که با شعار مادر، وطن، پیروزی آغاز میشود، هدف این عملیات بازتعریف نقش زن ایرانی در دوران پس از جنگ از طریق فعالیتهای فرهنگی و رسانهای است.
وی توضیح داد: در این برنامهها از ظرفیتهای ملی، محلی و مردمی بهرهگیری شده و آثار متنوعی مانند تیزر، موشن گرافیک، برنامههای زنده تلویزیونی و روایتهای مردمی درباره نقش مادران در پیروزی و سربلندی کشور تولید و منتشر میشود.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان همچنین از برنامه فاتحان مهر ایثار یاد کرد و گفت: از بانوان ایثارگر، مادران و همسران شهدا دفاع مقدس در روز چهارشنبه تجلیل ویژهای به عمل میآید، این برنامه نقش مادران و خانوادههای شهدا در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه را نشان میدهد و اهمیت آنها در پشتوانهسازی برای خانواده و کشور را برجسته میکند.
جمالپور افزود: همچنین برنامهای بر پایه موکب لشکر فرشتگان با هدف معرفی شهدای زن و زنان ایثارگر در گلزار شهدا، روز پنجشنبه سوم مهرماه به صورت همزمان در سطح استان برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: تمامی این برنامهها در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای زن، به ویژه شهید شاخص سال، معصومه کرباسی برگزار میشود.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان به برگزاری چهارمین جشنواره رسانهای بانوان حریم رسالت طنین اشاره کرد و گفت: هدف نهایی این جشنواره روایت نقش بانوان و الگوسازی بانوان شایسته در سطح کشور است که با تعامل و همافزایی با اقشار مختلف و دستگاههای ذیربط در شبکههای مجازی و سطح استان اجرا خواهد شد.