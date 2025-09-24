پخش زنده
هزار و ۵۰۰ بسته نوشت افزار با اجرای طرح یک کاسب یک دانش آموز بین دانش آموزان نیازمند شهرستان شیراز توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: در طرح یک کاسب، یک دانشآموز هزار و ۵۰۰ بسته شامل کیف و نوشتافزار به ارزش ۲۵ میلیارد ریال بین دانش آموزان محروم و نیازمند این شهرستان توزیع شد.
جوانمردی افزود: پشتیبانی مالی اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی از دانشآموزان بیبضاعت و کم برخوردار از مهمترین اهداف برگزاری طرح یک کاسب یک دانشآموز است.
وی افزود: این طرح تا پایان امسال ادامه دارد.