به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: در طرح یک کاسب، یک دانش‌آموز هزار و ۵۰۰ بسته شامل کیف و نوشت‌افزار به ارزش ۲۵ میلیارد ریال بین دانش آموزان محروم و نیازمند این شهرستان توزیع شد.

جوانمردی افزود: پشتیبانی مالی اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی از دانش‌آموزان بی‌بضاعت و کم برخوردار از مهمترین اهداف برگزاری طرح یک کاسب یک دانش‌آموز است.

وی افزود: این طرح تا پایان امسال ادامه دارد.