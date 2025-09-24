رئیس سازمان وظیفه عمومی، اعلام کرد: خرید خدمت سربازی شایعه‌ای بی‌اساس است و مشمولان نباید فریب بخورند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر اینکه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی وظیفه همه ایرانیان است، اظهار داشت: تمامی افرادی که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارند، مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی هستند.

وی با اشاره به انتشار برخی اخبار نادرست در فضای مجازی درباره خرید خدمت سربازی افزود: چنین موضوعی به هیچ عنوان مطرح نیست و مشمولان نباید فریب این شایعات را بخورند و با غیبت از خدمت، برای خود مشکلات قانونی ایجاد کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در ادامه بیان کرد: پذیرفته‌شدگان نیمه دوم سال جاری باید با مراجعه به سامانه «سخا»، درخواست‌های معافیت تحصیلی خود را ثبت کنند تا بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. همچنین فارغ‌التحصیلان مقاطع مختلف که نتایج آزمون آنان با تأخیر اعلام شده است، تا پایان مهرماه فرصت دارند وضعیت خدمتی یا معافیت تحصیلی خود را مشخص کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد: فرآیند اعزام سربازان به امریه کاملاً عادلانه و بدون دخالت سلیقه‌ای انجام می‌شود و حقوق سربازان بسته به شرایط خدمت، تحصیل و وضعیت خانوادگی می‌تواند تا ۲۱ میلیون تومان برسد.

علیدوست با اشاره به بهره‌مندی مشمولان از معافیت‌های سه‌فرزندی و چهارفرزندی، خاطرنشان کرد: این معافیت‌ها بر اساس ابلاغیه ستاد کل نیرو‌های مسلح در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد و تاکنون بیش از ۱۶۰ هزار نفر از این تسهیلات استفاده کرده‌اند. وی افزود: مهلت بهره‌مندی از این نوع معافیت‌ها تا پایان امسال اعتبار دارد و مشمولان واجد شرایط باید سریع‌تر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تسهیلات مشمولان مقیم خارج از کشور گفت: افرادی که بیش از سه سال اقامت مستمر در خارج از کشور دارند، می‌توانند سالانه سه ماه به کشور رفت‌وآمد داشته باشند و این امتیاز تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد.

سردار علیدوست همچنین به موضوع کسر خدمت قهرمانان ورزشی اشاره کرد و گفت: در صورت کسب عنوان قهرمانی جهانی، آسیایی یا المپیکی، ورزشکاران واجد شرایط با معرفی وزارت ورزش و جوانان از کسر خدمت بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر این، کسر خدمت ایثارگری نیز همچنان برقرار است و به ازای هر درصد جانبازی، ۱۲ روز کسر خدمت لحاظ می‌شود.

وی درباره مدت خدمت سربازی نیز توضیح داد: خدمت کارکنان وظیفه در دستگاه‌های دولتی ۲۴ ماه است و در بخش‌های عملیاتی و یگان‌های رزمی، بین ۱۴ تا ۲۱ ماه متغیر خواهد بود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از برخی طرح‌های جدید خبر داد و گفت: به‌زودی سامانه‌های هوشمند برای ثبت مدارک تحصیلی و بهره‌مندی دانش‌آموزان و دانشجویان از معافیت تحصیلی بدون نیاز به مراجعه حضوری راه‌اندازی خواهد شد. همچنین تسهیلات ویژه‌ای برای دانشجویان خارج از کشور پیش‌بینی شده است که پس از تأیید وزارت علوم و وزارت امور خارجه امکان ثبت درخواست آنان فراهم می‌شود.

وی درباره کسر خدمت قهرمانان ورزشی اظهار کرد: قهرمانان مسابقات جهانی و نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی آسیا، همچنین اعضای تیم‌های ملی در رشته‌هایی همچون فوتبال، والیبال و بسکتبال، در صورت معرفی از سوی وزارت ورزش و جوانان و تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح، می‌توانند از امتیاز کسر خدمت استفاده کنند.

علیدوست تأکید کرد: این تسهیلات تنها شامل مسابقات جهانی، آسیایی و المپیکی می‌شود و سایر رقابت‌ها مشمول قانون کسر خدمت نیستند. وی افزود: اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اضافه شدن شرایط جدید به قوانین کسر خدمت صحت ندارد و مشمولان نباید منتظر تغییر مقررات باشند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا هشدار داد: افرادی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند، با محدودیت‌های اجتماعی از جمله ممنوعیت استخدام در دستگاه‌های دولتی و خصوصی، محرومیت از دریافت معافیت‌های تحصیلی و همچنین ممنوعیت خروج از کشور مواجه خواهند شد.

علیدوست افزود: اطلاعات مربوط به این افراد (افرادی که غایب یا بلاتکلیف هستند) از طریق تبادل داده با سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط ـ از جمله سازمان تأمین اجتماعی، وزارت ارتباطات و دیگر مراجع ذی‌ربط ـ جمع‌آوری و تطبیق می‌شود تا هویت و وضعیت خدمت آنان تعیین تکلیف شود.

به گفته وی، بخشی از این افراد مشخصات کامل دارند و برخی دیگر نیازمند بررسی بیشتر هستند، اما روند شناسایی در ماه‌های اخیر به‌طور چشمگیری تسریع شده و تعداد موارد بلاتکلیف کاهش یافته است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی تأکید کرد: در پی‌گیری پرونده‌ها از همه ظرفیت‌های اطلاعاتی و قضایی استفاده می‌شود و در موارد لزوم، از طریق احکام قضایی، افراد برای بازگشت به خدمت یا تعیین تکلیف فراخوانده می‌شوند.

وی همچنین درباره شایعات و تبلیغات مجازی مبنی بر راه‌های غیرقانونی بهره‌مندی از معافیت یا تغییر وضعیت خدمتی هشدار داد و گفت: این قبیل ادعا‌ها قابل استعلام نیست و متخلفان با عواقب قانونی مواجه خواهند شد.

علیدوست در پایان خاطرنشان کرد: سازمان وظیفه عمومی و دستگاه‌های همکار برای تضمین اجرای قانون و بازگرداندن نظم به سامانه‌های وظیفه عمومی فعالانه پیگیر هستند و شهروندان می‌توانند برای استعلام و پیگیری وضعیت خود به سامانه‌های رسمی مراجعه کنند.