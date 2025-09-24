«انقراض نئاندرتال‌ها» با روایتی طنز، «نسیم آوا» با حامد عسکری و محمد حشمتی ویژه هفته دفاع مقدس و فیلم داستانی «شهیدانه زیستن»؛ روایتی الهام‌بخش از ایثار و شهادت از قاب شبکه‌های سیما روانه پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه انیمیشن «انقراض نئاندرتال‌ها» تولید جدید مرکز پویانمایی صبا، با نگاهی کمدی به موضوعات اجتماعی، چون جمعیت، تک‌فرزندی و پیری جمعیت، از پنجم مهرماه هر روز از شبکه امید پخش می‌شود.

مجموعه انیمیشن «انقراض نئاندرتال‌ها» در ۵۲ قسمت ۲ دقیقه‌ای با روایتی متفاوت و فضایی طنزآمیز، زندگی و تعاملات گروهی از انسان‌های اولیه (نئاندرتال‌ها) را به تصویر می‌کشد.

در این مجموعه، یک راوی با نئاندرتال‌ها به گفت‌و‌گو می‌پردازد و از خلال همین تعامل، داستان هر قسمت پیش می‌رود.

در هر قسمت یکی از موضوعات مهم اجتماعی نظیر جمعیت، تک‌فرزندی و پیری جمعیت مطرح شده و شخصیت‌ها تلاش می‌کنند با امکانات محدود خود راه‌حلی برای آن بیابند.

انیمیشن «انقراض نئاندرتال‌ها» از پنجم مهرماه هر روز در ساعات ۹:۳۰، ۱۱:۳۰، ۱۴:۰۰ و ۱۹:۱۵ از قاب شبکه امید تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.

برنامه «نسیم آوا»

برنامه موسیقایی «نسیم آوا» با حضور حامد عسکری و محمد حشمتی و با اجرای محمدرضا محبی در هفته دفاع مقدس چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۰ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

این برنامه با محوریت بازگشت به خاطرات و موسیقی‌های نوستالژی، ضمن حضور حامد عسکری و محمد حشمتی، لحظاتی شاد و خاطره‌انگیز را برای مخاطبان رقم می‌زند.

موضوعات ویژه این برنامه شامل گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس است.

«نسیم آوا» چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت ۲۰ از شبکه نسیم تقدیم علاقه‌مندان خواهد شد.

فیلم داستانی «شهیدانه زیستن»

شبکه دو سیما در روز‌های پایانی هفته، با پخش فیلم داستانی «شهیدانه زیستن» مخاطبان را به تماشای روایتی تأثیرگذار از زندگی شهدا دعوت می‌کند.

این اثر نمایشی - مستند که برشی کوتاه ، اما عمیق از سبک زندگی قهرمانانه شهدا را به تصویر می‌کشد، روز چهارشنبه ۲ مهرماه حوالی ساعت ۱۵:۳۰ و روز‌های پنجشنبه ۳ مهر و جمعه ۴ مهر حوالی ساعت ۲۱ از این شبکه پخش خواهد شد.

«شهیدانه زیستن» با ساختار ترکیبی داستانی و مستند، لحظه‌ای واقعی از زیست شهیدانه را روایت می‌کند که نه‌تنها یادآور ایثارگری‌های گذشته است، بلکه الگویی ملموس و الهام‌بخش برای زندگی امروز ارائه می‌دهد.

این فیلم کوتاه، مخاطب را به تجربه‌ای نزدیک از فرهنگ ایثار و شهادت دعوت می‌کند.

این اثر ارزشمند به کارگردانی امیرحسین نوروزی در سازمان هنری رسانه‌ای اوج تهیه شده است ؛ که بخشی از برنامه‌های ویژه شبکه دو با محوریت هفته دفاع مقدس است.