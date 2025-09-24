آیین بزرگداشت سید محمدحسین شهریار، به مناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی و چهلمین سالگرد تأسیس مرکز آموزش زبان فارسی ایران در آنکارا، به همت رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این مراسم با حضور استادان سرشناس زبان و ادبیات فارسی، دیپلمات‌ها و اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، جمعی از نمایندگان سفارت جمهوری آذربایجان و رایزن فرهنگی آن کشور در آنکارا و همچنین دانشجویان ایرانی و ترک علاقه‌مند به زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.

معاون رئیس دانشکده زبان و تاریخ و جغرافیای دانشگاه آنکارا زبان و ادبیات فارسی را میراث متعلق به همه ملت‌های شرق دانست و گفت: فارسی نه تنها زبان شعر و عرفان، زبان ارتباطات فرهنگی و پُلی برای درک متقابل ملت‌ها در طول قرون متمادی بوده است.

محمدرضا پورمحمدی، رایزن علمی و سرپرست دانشگاهی دانشجویان ایرانی در ترکیه و اروپای شرقی، با مروری بر زندگی، جایگاه و آثار استاد شهریار، وی را سرمایه‌ای نمادین برای وحدت فرهنگی دانست که در سه حوزه زبانی و گفتمانی یعنی زبان فارسی، زبان ترکی و ادبیات دینی و مذهبی به‌طور همزمان زیست و تنفس می‌کرد.

به گفته رایزن علمی و سرپرست دانشگاهی دانشجویان ایرانی در ترکیه و اروپای شرقی، همین تنوع فرهنگی و زبانی موجب شد شهریار به چهره‌ای وحدت‌بخش بدل شود.

پورمحمدی تأکید کرد که شعر شهریار تنها در سطح زیبایی‌شناسی فردی متوقف نمی‌شود، بلکه سندی جامعه‌شناختی و فرهنگی است که از خلال آن می‌توان اتحاد ملی، باورهای دینی، عشق عرفانی و نوعی مقاومت فرهنگی را مشاهده کرد.

وی شعر شهریار را نوعی سرمایه فرهنگی دانست که گفتمان وحدت را در برابر گفتمان‌های تفرقه‌افکن بازتولید می‌کند و به همین سبب باید او را از زمره شاعران هویت‌ساز و وحدت‌بخش معاصر قلمداد کرد.

سید قاسم ناظمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه نیز به مقام ادبی و فرهنگی شهریار پرداخت و او را نمادی از همدلی ملی و فرهنگی ایرانیان دانست.

وی تأکید کرد: ادبیات فارسی در سراسر جغرافیای شرق، زبان عشق و ادب و ارزش‌های والای انسانی بوده و در طول قرون متمادی بستری برای انتقال احساسات و مفاهیم معنوی و اخلاقی فراهم کرده است.

مراسم با اهدای لوح سپاس و دیپلم افتخار به زبان‌آموزان برتر المپیاد زبان و ادبیات فارسی پایان یافت.