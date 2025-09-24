امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

راهگذر شمال - جنوب، فرصتی طلایی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۲- ۱۵:۱۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
واگذاری تیک تاک به سرمایه دار صهیونیست
واگذاری تیک تاک به سرمایه دار صهیونیست
۱۴۰۴-۰۶-۳۰
ساماندهی تولید گوشت مرغ، باید‌ها و نباید‌ها
ساماندهی تولید گوشت مرغ، باید‌ها و نباید‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۳۰
نخبگان دلگرم‌تر از همیشه برای ایرانی آباد
نخبگان دلگرم‌تر از همیشه برای ایرانی آباد
۱۴۰۴-۰۶-۳۰
مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک‌های برگشتی
مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک‌های برگشتی
۱۴۰۴-۰۶-۳۰
خبرهای مرتبط

رقابت بر سر راهگذرها، تهدیدها و فرصت ها

رقابت برسر راهگذرها

تاکید ایران و ارمنستان بر توسعه راهگذر ریلی پایدار و اتصال به روسیه

نقش راهگذرها در تجارت جهانی

راهگذر اینچه‌برون، شاهراه طلایی تجارت آسیای میانه

۷ طرح آزادراهی ایران در مسیر تکمیل راهگذر‌های شمال - جنوب و شرق - غرب

برچسب ها: راهگذر ترانزیتی ، تجارت جهانی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 