بررسی ناترازی‌ انرژی و مشکلات تأمین برق در روند فعالیت صنایع، اخذ مبالغی تحت عنوان طرح‌های مازاد توسط شرکت شهرک‌های صنعتی از واحد‌های مستقر در این شرکت‌ها و عدم آنتن دهی مناسب اینترنت و تلفن همراه در بعضی شهرک‌های صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در این جلسه گفت: اگر میزان و حجم تولید برق از انرژی خورشیدی در استان تا پایان امسال به ۵۰۰ مگاوات نرسد، سال آینده نمی‌توانیم استان را از ناترازی کامل خارج کنیم، به همین دلیل روند ساخت نیروگاه‌های خورشیدی باید در سال آینده با سرعت بیشتری انجام شود.

مهدی زندیه وکیلی افزود: از ابتدای امسال تاکنون با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و تولید انرژی، قسمتی از کمبود برق استان جبران شده و از ابتدای مهر هم مقرر شده که برق هیچ یک از واحد‌های تولیدی و صنعتی در استان قطع نشود.

او به تلاش بعضی از صاحبان واحد‌های تولیدی و صنعتی استان در راستای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد و افزود: قسمت زیادی از صنعتگران و تولید کنندگان با سرمایه‌گذاری در تولید انرژی خورشیدی مشارکت مطلوبی دارند که جای تقدیر دارد.

نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه مهمترین معضل واحد‌های صنعتی استان را موضوع قطعی برق و پرداخت ۳۱ روز حقوق تأمین اجتماعی بیمه، مزایا و مخارج جانبی که بر عهده صنعتگران و یا تولید کنندگان است عنوان کرد و گفت: با توجه به اقدامات خوبی که برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از سال گذشته در استان شروع شده تاکنون حدود ۲۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر به ظرفیت استان مرکزی اضافه شده است.

او افزود: بر اساس قولی که وزیر نیرو دادند به ازای هر میزان تولید برق توسط واحد‌های تجدیدپذیر به همان میزان باید قطعی برق کاهش یابد و آن چیزی که انتظار داریم کاهش قطعی برق است.

او تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را از دیگر موضوعاتی دانست که به دلیل شرایط خاص تحریم و مسائل پیش آمده بعد از جنگ ۱۲ روزه نیاز به تأمین منابع مالی دارد.

ولی الله بیاتی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: آنچه که امروز تولید کنندگان با آن مشکل داشتند بحث ناترازی و قطعی برق بود.



