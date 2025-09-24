پخش زنده
همایش «امنیت پایدار، روشنایی ماندگار» با تجلیل از برگزیدگان صیانت از شبکه برق گیلان امروز در ستاد انتظامی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسن پور در همایش «امنیت پایدار، روشنایی ماندگار» که با حضور مدیران عامل شرکتهای توزیع برق و برق منطقهای استان در سالن شهید سلیمانی ستاد انتظامی برگزار شد گفت: امنیت زیرساختهای حیاتی، از جمله شبکه توزیع و انتقال برق، تنها با همکاری مشترک دستگاههای انتظامی، امنیتی و خدماترسان تحقق مییابد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مقابله با سرقت تجهیزات و تعرض به تأسیسات برقرسانی افزود: پلیس استان با برنامهریزی هدفمند و حضور میدانی، همواره پشتیبان صیانت از این سرمایه ملی خواهد بود.
فرمانده انتظامی استان گیلان، برگزاری این همایش را نشانهای از همدلی و انسجام میان پلیس و مجموعه برق استان دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار همکاریها، ضمن کاهش آسیبها و تهدیدات، بتوانیم محیطی امن برای ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان نیز در این مراسم با قدردانی از حمایتهای دستگاههای انتظامی و امنیتی گفت: شبکه توزیع برق استان به عنوان حلقه نهایی خدمترسانی به مردم، نیازمند مراقبت و حفاظت جدی است.
مسعود صادقی خمامی افزود: همافزایی میان همکاران صنعت برق و نیروی انتظامی موجب ارتقاء تابآوری شبکه و تداوم روشنایی پایدار برای شهروندان شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه استان گیلان هم در بخش پایانی همایش گفت: حفاظت از شبکههای انتقال و فوق توزیع برق تنها با مشارکت جمعی امکانپذیر است.
عادل سلیمانی ضمن اشاره به برنامههای توسعهای صنعت برق، اضافه کرد: امنیت این شبکهها نقش تعیینکنندهای در پایداری روشنایی و استمرار خدمات دارد و قدردانی از برگزیدگان این عرصه نشان میدهد که تلاش آنان در مسیر صیانت از سرمایههای ملی مورد توجه و تقدیر قرار گرفته است.
در این مراسم، از ۵۰ نفر از برگزیدگان عرصه صیانت از شبکه برق به پاس تلاشهای ارزشمند خود در تأمین امنیت و پایداری روشنایی استان قدردانی شد.