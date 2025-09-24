پخش زنده
یادداشت تفاهم همکاری در زمینهی ساخت نیروگاههای هستهای کوچکمقیاس (SMR) در ایران، میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و شرکت دولتی انرژی اتمی «روساتم» به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد اسلامی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در جریان سفر به روسیه با الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی انرژی اتمی «روساتم» دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ساخت نیروگاههای هستهای کوچک مقیاس (SMR) در ایران به امضای محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان و الکسی لیخاچف مدیرعامل شرکت روس اتم رسید.
این توافقنامه بهمنظور گسترش همکاری در زمینه استفادههای صلحآمیز انرژی اتمی برای ارتقای توسعهپایدار، امنیت انرژی و پیشرفت فناوری و مطابق با قوانین ملی و تعهدات بینالمللی 2 کشور منعقد شده است.
در راستای اجرایی شدن این تفاهم، قراردادهایی برای طراحی و ساخت نیروگاههایی مبتنی بر راکتورهای ماژولار کوچک مقیاس (SMR) میان سازمانهای ذیصلاح از 2 طرف تنظیم و امضا خواهد شد.
این راکتورها نقش مهمی در توسعه دانش فنی و فناوری هستهای و صنایع مرتبط با ساخت ادوات و تجهیزات نیروگاهی در کشور خواهند داشت. علاوه بر این، دستیابی به فناوری راکتورهای ماژولار کوچکمقیاس (SMR) میتواند ظرفیت جدیدی برای تامین توان صنایع بزرگ و ایجاد تعادل در شبکه برق کشور فراهم کند.
توسعه نیروگاههای هستهای مبتنی بر بهکارگیری راکتورهای ماژولار کوچک مقیاس (Small Modular Reactor) یکی از مباحث داغ در توسعه انرژی هستهای است و بسیاری از کشورها طرحهایی را بهمنظور دستیابی به فناوری در دستور کار خود دارند.