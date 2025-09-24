وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان گفت: با اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مبادلات اقتصادی فیمابین پس از سه ماه از اجرایی شدن موافقتنامه، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، نخستین نشست کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ریاست سید محمد اتابک وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت کشورمان و آندری اسلپنف وزیر تجارت این اتحادیه در مسکو آغاز به کار کرد.

سیدمحمد اتابک، در آغاز نشست کمیته مشترک موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا در مسکو گفت : بر اساس آمار گمرک، از 25 اردیبهشت‌ سال‌جاری با اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا شاهد رشد بیش از ۳۰ درصدی در حجم تجارت فیمابین بوده ایم و می‌توانیم به عملکرد مناسب موافقت‌نامه در افزایش مبادلات تجاری امید داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اجرایی شدن این موافقت‌نامه زمینه‌ساز همکاری همه‌جانبه میان تهران و اعضای این اتحادیه است، به ویژه آنکه به صورت همزمان جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوسته است.

اتابک اظهار داشت: بر اساس آمار گمرکی در سه ماه اخیر شاهد رشد خوبی در حجم تجارت فی مابین بوده ایم و می‌توانیم به عملکرد مناسب موافقت‌نامه در افزایش مبادلات تجاری امید داشته باشیم.

وزیر صمت با اشاره به اینکه استقبال بخش‌های خصوصی دو کشور از اجرای این موافقت‌نامه بسیار چشمگیر بوده است گفت: دبیرخانه اجرای موافقت‌نامه در طرف ایرانی در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است و به صورت ویژه این موافقت‌ـنامه را پیگیری می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امیدوارم در این جلسه بتوانیم با دریافت گزارش‌ها مربوط به کارگروه‌ها، چارچوب اجرای این موافقت‌نامه را محکم‌تر بنا کنیم و برای دستیابی به اهداف در توسعه همکاری‌های اقتصادی، گام‌های موثری را برداریم.

«آندری اسلپنف» وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز در سخنانی در این نشست گفت: این اتحادیه در توسعه همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران چشم‌اندازی فراتر از موافقت‌نامه تجارت آزاد را در دستور کار دارد و آماده گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف است.

موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از تصویب در مجالس کشورهای طرف قرارداد از ۲۵ اردیبهشت امسال اجرایی شده است که به دنبال آن تعرفه‌های گمرکی برای ۸۷ درصد کالاها در مبادلات تجاری طرفین صفر شده است.

سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، روز سه‌شنبه به منظور برگزاری نخستین کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به مسکو سفر کرده است. وی در نخستین روز سفر خود به مسکو با «الکسی اورچوک» معاون نخست‌وزیر و ماکسیم رشتنیکوف وزیر توسعه اقتصادی روسیه به صورت جداگانه ملاقات و گفت‌وگو کرد.

معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: گردش مالی تجارت میان دو کشور از زمان اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزان ۳۵ درصد افزایش یافت.

«الکسی اُورچوک» شامگاه سه‌شنبه در دیدار با سید محمد اتابک، این میزان از رشد مبادلات تجاری دو کشور را مربوط به ماه‌های اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۴ عنوان کرد.

جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ در آیینی در سن‌پترزبورگ موافقتنامه تجارت آزاد امضا کردند. بنا بر این توافقنامه که از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، دو ماه پس از تصویب در مجالس کشورهای طرف قرارداد - اجرایی شد، طرفین تعرفه‌های گمرکی را برای حدود ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف کردند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر فعال این اتحادیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان و کوبا هستند. ایران در سال ۱۴۰۳ به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوست.