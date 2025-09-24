پخش زنده
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از پایان مرحله دوم مرمت، ساماندهی و انجام اقدامات حفاظت پیشگیرانه ۷۲ قطعه پارچه قلمکار دوره قاجار با هدف رفع آسیبهای فیزیکی و بیولوژیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، آفرین امامی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: پارچههای قلمکار قاجاری سالها به صورت تا شده در صندوقهای چوبی مخازن نگهداری میشدند که این امر رشد خطر آسیبهای فیزیکی و بیولوژیک را افزایش داده بود. در همین راستا، مرحله دوم مرمت و ساماندهی این آثار ارزشمند با هماهنگی اداره کل موزهها اجرا شد.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان تأکید کرد: این آثار نه تنها بخشی از میراث قاجار بلکه بخشی از حافظه فرهنگی ما هستند و با مرمت و نگهداری صحیح میتوانیم آنها را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.
این اقدامات مرمتی و حفاظتی توسط خانم اعظم سهیلیپور، دکتری حفاظت و مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی و با نظارت کارگاه حفاظت و مرمت آثار تاریخی انجام شد . در جریان این طرح ، اقداماتی همچون عکاسی و مستندسازی، تهیه شناسنامه فنی و مرمتی، غبارروبی و پاکسازی، سنجش میزان اسیدیته، کشت قارچ برای بررسی آسیبهای بیولوژیک، وصالی و ترمیم نواحی آسیبدیده، استفاده از پارچه ساپورت و انتقال آثار به لولههای ضدزنگ همراه با تگهای شناسایی صورت گرفت.
همچنین آثار پس از مرمت با رعایت ضوابط حفاظتی و بر روی استندهای مقاوم به مخازن کاخ گلستان منتقل شدند. تعطیلی موزهها فرصت مناسبی برای توسعه و تسریع در امر حفاظت و مرمت اشیاء شد. همچنین پایش محیطی، ثبت دما و رطوبت و تهویه مناسب به عنوان راهکارهای حفاظتی برای نگهداری مطلوب این آثار در نظر گرفته شده است.
این طرح با همراهی رقیه چناری (امین اموال آثار قلمکار)، نظارت سهیلا حسینپور و سرپرستی جبار آوج انجام شد.