پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از آغاز عملیات اجرایی بخش اول آبرسانی شش روستای شهرستان ملایر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این روستاها شامل پیهان، ملیان، علمدارسفلی و علیا، مصلحان و دره چنار است، قرارگاه امام حسن مجتبی با ۷۵ میلیارد تومان این طرح را اجرا میکند و با تکمیل آن، دوهزارو ۲۱۲ نفر از آّب آشامیدنی پایدار و بهداشتی بهرهمند میشوند.
۲۲ کیلومتر خط انتقال و چهار مخزن ذخیره و سه ایستگاه پمپاژ برای اجرای این طرح پیش بینی شده است.
به گفته فرهاد بختیاری فر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان قرارداد دوم طرح جهاد آبرسانی شامل ۳۳۰ روستا با ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که ۳۷ روستا زیرپوشش سد کلان بوده و برای این مجتمع ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.