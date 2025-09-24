پخش زنده
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: نگهداری قوطیهای مصرف شده روغن موتور در مغازههای تعویض روغنی ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهنام نیک منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از ابلاغ مصوبهای مبنی بر ممنوعیت نگهداری قوطیهای مصرف شده روغن موتور در واحدهای صنفی تعویض روغنی خبر داد. این اقدام با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از ظروف خالی و مقابله با عرضه روغن موتور تقلبی و بیکیفیت صورت گرفته است.
بر اساس این مصوبه، کلیه متصدیان واحدهای صنفی تعویض روغنی موظف هستند پس از تخلیه کامل ظروف روغن، نسبت به معدومسازی آنها اقدام نمایند.
این دستورالعمل جدید در راستای حفظ سلامت مصرفکنندگان و اطمینان از اصالت و کیفیت روغن موتورهای عرضهشده در بازار تدوین شده است و انتظار میرود با اجرای دقیق آن، شاهد کاهش چشمگیر عرضه محصولات تقلبی و ارتقای سطح کیفی خدمات در این حوزه باشیم.